Tweet des Tages Jessica Simpson zerstört ihre Toilette

Die hochschwangere Jessica Simpson (38, "Do You Know") kämpft sich durch die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Selbst der Toilettensitz hielt den Pfunden nun nicht mehr Stand. In ihrem neuesten Post auf Instagram zeigt sie den vom Sitz abgebrochenen Deckel im Badezimmer. Die Sängerin nimmt es dennoch gelassen, wie ihr selbstironischer Kommentar dazu zeigt.