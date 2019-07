Tweet des Tages Jessica Chastain in voller Clown-Montur

Clown-Alarm! Jessica Chastain (42, "Molly's Game") hat sich offenbar auf ihre Rolle im neuen Film "ES Kapitel 2" lange vorbereitet. Die Schauspielerin postete ein Bild via Instagram, das sie als kleines Kind im Clown-Kostüm zeigt. In voller Montur schreit das kleine Mädchen in die Kamera und macht damit Horror-Clown Pennywise Konkurrenz. Gerade erschien ein Trailer von "ES Kapitel 2", welcher ab dem 5. September in den deutschen Kinos zu sehen ist.