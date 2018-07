Tweet des Tages Jada Pinkett Smith erinnert an Whitney

"Whitney war so süß, so wild... so echt. Sie war lustig und so... präsent. So talentiert und berühmt wie sie war... sie hat es nicht raushängen lassen. Nicht viele von uns in diesem Business können das von sich behaupten... nicht mal ich selbst zu manchen Zeiten. Sie war so bodenständig... das habe ich am meisten an ihr bewundert. Wenn wir sie nur mehr hätten feiern können, während sie hier war."