Tweet des Tages Jacob Tremblay gegen Brie Larson

Mit den Hashtags "#wiedervereint" und "#SieistmeineSuperheldin" versah Nachwuchsstar Jacob Tremblay (12, "Wunder") seinen neuesten Instagram-Post. Zu sehen gibt es ein Bild, das den Schauspieler mit Brie Larson (29) zeigt. Die beiden spielten zusammen in dem Film "Raum", für den Larson 2016 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Auch die Schauspielerin postete das Bild von dem Wiedersehen mit ihrem jungen Co-Star und schrieb dazu: "Ich liebe dieses Kind." Larson wird in der Verfilmung von "Captain Marvel" die titelgebende Figur verkörpern, im März 2019 kommt der Film in die Kinos.