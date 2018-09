Tweet des Tages Ivanka Trump in Feierlaune

Derzeit feiern Anhänger des Judentums Rosch ha-Schana, den Beginn eines neuen Jahres. Auch US-Präsidententochter Ivanka Trump (36, "Women Who Work") lebt orthodox-jüdisch und wünscht ihren Fans auf Instagram daher ein schönes Fest. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man, wie sie mit ihrem Ehemann Jared Kushner (37) und einem der drei gemeinsamen Kinder Äpfel pflückt. Damit gehen sie einem Brauch nach: Traditionell werden am jüdischen Neujahrstag in Honig getauchte Apfelscheiben gegessen - für ein süßes neues Jahr.