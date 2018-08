Tweet des Tages Ian Somerhalder hat Blut geleckt

2017 fiel die letzte Klappe für die Mystery-Serie "Vampire Diaries" mit Ian Somerhalder (39) als Vampir Damon Salvatore. Doch der Schauspieler hat offensichtlich noch nicht genug von Vampirserien. Er wird in der neuen Netflix-Serie "V-Wars", die 2019 anlaufen soll, den Vampir-Experten Dr. Luther Swann spielen. Auf Instagram zeigte er sich nun erstmals in seiner neuen Rolle - mit sexy Brille, Arztkittel und blutverschmierten Händen. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Anthologie-Reihe des amerikanischen Horrorautors Jonathan Maberry (60). Eine rätselhafte Krankheit verwandelt darin Menschen in Vampire.