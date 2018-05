Tweet des Tages Hilaria Baldwin kann schwanger und sexy

Hilaria Baldwin (34) begleitete am Dienstagabend ihren Ehemann Alec Baldwin (60, "Paris kann warten") zur ABC Upfront Presentation in New York. Dies war für sie der letzte öffentliche Auftritt vor dem Geburtstermin, wie sie auf Instagram mit einem Babybauch-Selfie erklärte. Das Paar ist seit 2011 zusammen und hat bereits drei Kinder. Tochter Carmen (4) und die beiden Söhne Rafael (2) und Leonardo (1) mussten gestern allerdings zuhause bleiben.