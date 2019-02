Tweet des Tages Happy Birthday, Stormi!

Stormi Webster feiert ihren ersten Geburtstag! Mama Kylie Jenner (21, "Keeping Up with the Kardashians") kann das gar nicht fassen und wünscht sich, dass ihre Kleine nicht so schnell groß wird. Auf Instagram schreibt das It-Girl außerdem, was sie an ihrer Tochter am meisten mag... Es ist das Lachen. Kein Wunder also, dass in der dazugehörigen Foto-Reihe viele Schnappschüsse einer strahlenden Stormi zu sehen sind.