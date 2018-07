Tweet des Tages Gwyneth Paltrow ganz natürlich

Gwyneth Paltrow (45, "Avengers: Infinity War") gratuliert ihrer langjährigen Freundin Julia mit diesem süßen Instagram-Post zum Geburtstag. Dafür wählte die Schauspielerin ein Selfie, auf dem die beiden Frauen bis über beide Ohren in die Kamera strahlen. "Niemand bringt mich so sehr zum lachen wie du", versichert Paltrow in ihrem Text weiter. Die Schauspielerin hat für das Foto kein Make-up aufgelegt - Natürlichkeit statt Hollywood-Glamour ist für eine wahre Freundschaft ohnehin am besten.