Tweet des Tages Glückwünsche an Demi Moore

"Meine süße, liebevolle, zarte, wilde, geniale Mama!!! Es ist überwältigend, dass ich jeden Tag dankbarer sein kann, dich als meine Mutter zu haben. Ohne dich und deine Geduld wäre ich nicht die Frau, die ich bin. Du bist die coolste, seltsamste, unglaublichste Person, die ich kenne. Ich bin demütig und voller Respekt, dass ich dich haben darf, für all das, was du jemals warst, alles, was du bist und sein wirst und die Wunder, die du noch kennenlernen wirst. Ich liebe dich, Mama!"