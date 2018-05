Tweet des Tages Geri Halliwells Spielenachmittag

Geri Halliwell (45, "Angels in Chains") nimmt sich am Wochenende Zeit für ihren Sohn. Auf Instagram veröfentlichte das Ex-Spice-Girl, das seit ihrer Hochzeit offiziell Horner mit Nachnamen heißt, ein niedliches Foto, das sie gemeinsam mit dem einjährigen Monty zeigt. Halliwell hat sich eine Reihe Fingerpuppen aufgesteckt, mit denen ihr Sohn begeistert spielt. Die kleinen Puppen in Tierform bezeichnet Halliwell in der Bildunterschrift als "Montys Freunde".