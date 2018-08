Tweet des Tages Feiern mit Kylie Jenner

Get the party started: Kylie Jenner feiert in ihren 21. Geburtstag rein - und schon werden Mutter und Schwestern auch wieder wilde 21. Das Foto mit den vielen Stinkefingern wurde auf der Party aufgenommen, mit der die Kardashian-Jenner-Familie die durchaus erfolgreichen 21. Lebensjahre seines Clan-Kükens feiert. Aus gutem Grund: Gerade erst hat das "Forbes"-Magazin Kylie Jenner zur reichsten 21-jährigen Geschäftsfrau der US-amerikanischen Geschichte gekürt. Ihr Imperium hat sie sich dank ihrer Bekanntheit und mit ihrer Beautylinie "Kylie Cosmetics" aufgebaut.