Tweet des Tages Eva Longoria genießt das Muttersein

Vor rund zwei Wochen ist Eva Longoria (43, "Desperate Housewives") zum ersten Mal Mutter geworden. Sie scheint ihr Mutterglück in vollen Zügen zu genießen - und teilt dies gerne mit ihren Followern. Auf Instagram postete die Schauspielerin nun ein erstes, süßes Selfie mit ihrem Sohn. Darauf ist sie ungeschminkt Kopf an Kopf mit dem kleinen Santiago zu sehen, der in ein Tuch gewickelt auf ihrer Brust liegt.