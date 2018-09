Tweet des Tages Erstes Foto: Tom Hanks als Mr. Rogers

Drei Jahrzehnte lief die Sendung "Mr. Rogers' Neighborhood" des gläubigen Christen Fred Rogers (1928 - 2003) im amerikanischen Kinderfernsehen. Mr. Rogers spielte in der Serie einen freundlichen Nachbarn, der Dinge erklärt - ähnlich wie einst Peter Lustig im deutschen Fernsehen mit "Löwenzahn". Jetzt wird das Leben des 2003 verstorbenen Pastors mit Oscar-Preisträger Tom Hanks (62, "Sully") in der Hauptrolle verfilmt. Sony Pictures veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das Hanks erstmals in seiner Rolle als Mr. Rogers zeigt. Fans müssen schon zweimal hinsehen, um den ergrauten Schauspieler darauf zu erkennen.