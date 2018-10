Tweet des Tages Ellen DeGeneres über Kavanaugh-Ernennung

Nachdem sich der US-Senat für die Ernennung von Brett Kavanaugh (53) als Richter am Supreme Court ausgesprochen hat, ist die Wut bei vielen US-Promis groß. Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) richtete einen Tweet an die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford (51), die bei einer öffentlichen Anhörung gegen Kavanaugh ausgesagt hatte. Sie wirft ihm versuchte Vergewaltigung vor, was der Jurist - genau wie Anschuldigungen von zwei weiteren Frauen - kategorisch zurückwies. DeGeneres und viele weitere bekannte Persönlichkeiten wollen nun weiterkämpfen, wie sie auf Twitter erklärte.