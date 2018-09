Tweet des Tages Ein gebannter Captain Picard

Dass er noch einmal in seine Rolle als Captain Jean-Luc Picard schlüpfen wird, verkündete Patrick Stewart (78, "Green Room") zur Freude aller Trekkies höchstpersönlich Anfang August 2018. Nun hat der Mime auch das erste Bild nachgelegt, das ihn an der Seite der verantwortlichen Köpfe hinter der geplanten "Star Trek"-Serie mit Picard als Hauptfigur zeigt. Gebannt blickt Sir Patrick darauf auf etwas außerhalb des Bildes - wohl auf all die neuen Abenteuer, die die Serienmacher für seine Figur ersonnen haben. Bleibt eigentlich nur zu sagen: "Energie!"