Tweet des Tages Dwayne Johnson führt Idris Elba vor

Ex-Wrestler und Schauspieler Dwayne Johnson (46, "Skyscraper") hat ein weiteres Foto aus seinem neuen Action-Film "Hobbs and Shaw" auf Instagram gepostet. Dieses Mal ist die Figur zu sehen, die von Idris Elba (46) gespielt wird. Johnson verspricht in dem Post zudem den "Showdown aller Showdowns". "Hobbs and Shaw" ist das erste Spin-off des "Fast & Furious"-Franchises. Der Streifen soll im kommenden Sommer in die Kinos kommen.