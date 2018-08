Tweet des Tages Dominic Monaghan: Neue Star Wars-Rolle

Dominic Monaghan (41) hat 15 Jahre nach seiner Hobbit-Rolle in der "Herr der Ringe"-Trilogie erneut einen Part in einer der erfolgreichsten Filmreihen Hollywoods ergattert. Mit seinem jüngsten Post auf Instagram verkündet er, im neuen Star Wars-Streifen "Star Wars: Episode IX" mitzuwirken. Auf dem Bild ist das Zitat von Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi "Noch stärker als du dir möglicherweise vorstellen kannst" zu sehen und Monaghan versieht den Spruch nur mit den Worten "Scheint zu passen". Der Schauspieler und "Star Wars"-Regisseur J. J. Abrams (52) haben bereits in der Serie "Lost" jahrelang zusammengearbeitet.