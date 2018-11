Tweet des Tages David Beckham läutet Weihnachtszeit ein

David Beckham (43) scheint in bester Vorweihnachtsstimmung zu sein. Wie auf seinem jüngsten Instagram-Bild zu sehen ist, hat sich der einstige Fußballstar aus Großbritannien in dicke Schale geworfen und sich Töchterchen Harper (7) geschnappt. Ihr Ziel: eine große Eisfläche mit prächtig geschmücktem Tannenbaum in der Mitte. Die beiden haben auf ihren Schlittschuhen sichtlich Spaß. Bei diesem niedlichen Vater-Tochter-Gespann wird einem doch auch bei solch eisigen Temperaturen richtig warm ums Herz.