Tweet des Tages David Beckham kann sich nicht trennen

Kinder werden ja so schnell groß: Eine Tatsache, mit der auch David Beckham (43) zu kämpfen hat. Auf einem aktuellen Schnappschuss mit seiner Tochter Harper Seven (7) kann der einstige Fußball-Star nur mit Mühe und Not seine Emotionen im Zaum halten. Der 43-Jährige wagt sich mit einer Schere an die lange Mähne seiner Tochter. Dabei scheint er sich eigentlich keinen Zentimeter von Harpers Haaren trennen zu wollen. Ganz anders die Siebenjährige selbst: Sie lacht vergnügt und kann ihren neuen Haarschnitt offenbar kaum mehr erwarten.