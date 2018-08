Tweet des Tages Dave Bautista wettert gegen Disney

Dass Disney "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn (52) gefeuert hat, ist für viele Fans und Schauspieler der Franchise auch nach Wochen noch ein aufwühlendes Thema. Besonders Dave Bautista (49), der in der beliebten Reihe den Drax verkörpert, wird nicht müde, sich für Gunn einzusetzen. Mit seinem sarkastischen Tweet spielt er auf den berühmten Wahlkampfslogan des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (72) an.