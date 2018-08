Tweet des Tages Chrissy Teigen auf Bali-Safari

Eine wilde Safari machten das US-Model Chrissy Teigen (32) und ihr Ehemann und Sänger John Legend (39, "Love in the Future"), die zurzeit Urlaub auf Bali machen. Mit ihrer Familie hatte sie viel zu Lachen, wie das Model in ihrem letzten Instagram-Post zeigte. Darauf sieht man Teigen mit ihren zwei kleinen Kindern, Tochter Luna (2) und Baby Miles in einem Safari-Park. Auch Legend ist zu sehen, wie er von einem Binturong, auch Marderbär genannt, erklommen wird.