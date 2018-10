Tweet des Tages Chris Hemsworth: Lustige Zeit ist vorbei

Chris Hemsworth (35, "12 Strong") verabschiedet sich: Über Instagram bedankte er sich zum Abschluss der Dreharbeiten des "Men in Black"-Spin-offs bei seinen Co-Stars und Crew-Mitgliedern. Er spielt in dem neuen Streifen die Rolle des Agent H im schwarzen Anzug, an der Seite von Tessa Thompson (35), mit der er bereits bei "Thor: Tag der Entscheidung" zusammengearbeitet hat. Weitere bekannte Gesichter, darunter Liam Neeson (66) und Emma Thompson (59), sind mit von der Partie. Angekündigt ist die Fortsetzung der "Men in Black"-Reihe für Sommer 2019.