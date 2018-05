Tweet des Tages Britney Spears ist nicht mehr die Größte

Schluss mit Sinneskrise und kahlrasiertem Kopf: Popstar Britney Spears (36, "Toxic") fühlt sich in ihrer Mutterrolle voll und ganz wohl. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Fotos und Videos von ihren heranwachsenden Söhnen Jayden James (11) und Sean (12). Ihre letzte Fotostrecke scheint sie besonders melancholisch zu stimmen. Denn auf dem Bild, auf dem sie mit den beiden Jungen in die Kamera lächelt, wird deutlich: Die zwei sind keine kleinen Kinder mehr, sondern haben ihre berühmte Mutter in Sachen Körpergröße schon überholt!