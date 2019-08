Tweet des Tages Bindi Irwin: Nachricht an toten Vater

"Dad, du wärst so unglaublich stolz auf Robert. Er ist eine so großartige Unterstützung während dieses schönen neuen Lebensabschnitts gewesen. Ich weiß, dass du vor Stolz strahlen würdest, wenn die Zeit kommt, dass er mich zum Altar führt. Ich wünschte, du könntest für diese Momente hier sein, aber ich weiß, dass dein Geist in uns weiterlebt."