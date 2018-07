Tweet des Tages Billie Lourd gratuliert Harrison Ford

Zu Ehren von Harrison Fords 76. Geburtstag am Freitag teilte Schauspielerin Billie Lourd (25) ein süßes Bild auf ihrem Instagram-Account. Die Tochter von Carrie Fisher (1956-2016) wünschte der "Indiana Jones"-Legende nicht nur die besten Glückwünsche, sondern bezeichnete Ford auch als ihren "semispacedaddy". Ford und Fisher waren in den "Star Wars"-Filmen ein Liebespaar und sollen 1977 sogar eine Affäre am Set gehabt haben. Lourd trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und verkörperte zweimal die Rolle des Lieutenant Connix in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und "Die letzten Jedi".