Tweet des Tages Bill Kaulitz: Neuer Wegbegleiter

Bill Kaulitz (29) im Hunde-Glück: Der Tokio Hotel-Sänger ("Dream Machine") postete auf Instagram ein Bild mit einem kleinen schwarzen Kerlchen in seinem Arm. Er stellt ihn seiner Community als Stitch vor und verrät, dass ihm sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (29) den Kleinen als Geschenk überreichte. Mit dem niedlichen Welpen will Tom Kaulitz seinem Bruder offenbar über den schmerzlichen Verlust seiner geliebten Bulldogge Pumba hinweghelfen. Pumba starb Anfang Juni und wurde nur fünf Jahre alt. "Es war das Härteste und Traurigste, was ich je erlebt habe", schrieb Bill Kaulitz damals auf Instagram.