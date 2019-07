Tweet des Tages Barbra Streisand feiert Hochzeitstag

Barbra Streisand (77, "Guilty") und James Brolin (78, "Catch Me If You Can") haben Grund zum Feiern: Die Sängerin und der Schauspieler sind seit mittlerweile 21 Jahren verheiratet und möchten das auch mit ihren Fans teilen. Streisand postete auf Instagram ein Foto, welches am 1. Juli 1998 entstanden ist, der Tag, an dem das Paar den Bund fürs Leben einging. "Eine Inspiration", heißt es etwa von Schauspielkollegin Debra Messing (50) in den Kommentaren.