Tweet des Tages Alexander Gersts erster Gruß aus dem All

Alexander Gerst (42, "So wirst du Astronaut!") hat vor zehn Tagen seine Reise ins All angetreten. Nun, nach zehn Tagen durcharbeiten, hat "Astro Alex" es geschafft, einen ersten Gruß aus dem All zu schicken. Der Geophysiker und ESA-Astronaut teilte auf Twitter einen Sonnenaufgang über der Erde - natürlich aus seiner Sicht. Der Text dazu ist sichtlich berührt von der Schönheit dieses Anblicks. Gerst ist bereits zum zweiten Mal in seinem Leben auf der Internationalen Raumstation ISS. Sein erster Weltraumeinsatz dauerte von 28. Mai bis 10. November 2014.