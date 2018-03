TV-Tipps am Montag Solo für Weiss, xXx - Triple X, ...

20:15 Uhr, ONE: Zwei an einem Tag, Lovestory

Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) begegnen sich am 15. Juli 1988. Nach einer feuchtfröhlichen Examensfeier verbringen sie die Nacht miteinander, werden aber nur ziemlich beste platonische Freunde. In den kommenden zwei Jahrzehnten sehen sie sich jeweils an "ihrem" Tag wieder, um einander die wichtigsten Neuigkeiten zu berichten. Dex mutiert in dieser Zeit zum drogenabhängigen Frontmann einer niveaulosen TV-Sendung, derweil Emma als Kellnerin in einem schäbigen Schnellrestaurant unter ihren Möglichkeiten bleibt. Irgendwann wird beiden klar, was sie wollen.

20:15 Uhr, Das Erste: Der Blaue Planet, Doku

Ein Viertel aller Meeresbewohner lebt in Korallenriffen. Das Überleben in diesen "Megastädten" unter Wasser ist eine Herausforderung. Um sie zu meistern, haben die Tiere die unterschiedlichsten Lösungen entwickelt. Dank Supermakro-Zeitraffer lassen sich Korallenpolypen beim Wachsen und Sterben beobachten. Die winzigen Organismen bilden schließlich riesige Strukturen, die sogar aus dem All zu sehen sind.

20:15 Uhr, ARTE: Série noire, Kriminaltragödie

Frank Poupart (Patrick Dewaere), ein Handelsvertreter, verkauft eines Tages einer alten Frau einen Mantel. Als Bezahlung bietet sie ihm Sex mit ihrer minderjährigen Nichte Mona an. Er verliebt sich jedoch in das Mädchen, und gemeinsam beschließen die zwei einen folgenschweren Coup: Sie planen, die Tante zu töten, um mit ihren Ersparnissen gemeinsam durchzubrennen.