TV-Tipps am Dienstag Mein Mann, ein Mörder, ...

20:15 Uhr, Das Erste: Um Himmels Willen: Schuldgefühle, Familienserie

Seitdem Schwester Hanna (Janina Hartwig) herausgefunden hat, dass Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) wirklich eine Kaserne nebst Truppenübungsplatz auf dem Klostergelände errichten will, laufen die Arbeiten für die Bürgerinitiative auf Hochtouren. Es werden Flugblätter verteilt und sogar eine Online-Petition ist geplant. Natürlich ist Wöller ganz und gar nicht erfreut, dass Hanna mit ihrer Aktion so viel Unruhe in der Bevölkerung stiften will, denn noch hat sich das Ministerium nicht für Kaltenthal als Standort entschieden. Wenn Hanna damit an die Öffentlichkeit geht, könnte sie das ganze Projekt gefährden.