Berlin - Das Dekolleté einer Politikerin ist eher selten von öffentlichem Interesse. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hat es aber geschafft. In der ARD-Polittalkshow "Anne Will" war der Ansatz eines regenbogenfarbenen Einhorn-Klebetattos zu erkennen. Bereits Mittags war die Politikerin damit auf einer Anti-AfD-Demonstration in Berlin unterwegs. Sie selbst postete auf Twitter ein Bild von sich und Partei-Kollegin Hannah Neumann, ebenfalls mit dem Einhorn beklebt.