TV-Start im Jahr 2019 Legendäre Comics: Die "Watchmen" gehen 2019 in Serie

Schon kurz nach der Veröffentlichung der ersten "Watchmen"-Comics im Jahr 1986 wurde eine filmische Umsetzung in Auftrag gegeben. Doch wegen der komplexen Geschichte mit ihren unzähligen Handlungssträngen bissen sich diverse Regisseure die Zähne an dem Stoff aus. Erst als Zack Snyder (52) im Jahr 2006 den Regieauftrag zugesprochen bekam, konnten die Arbeiten in die finale Phase gehen. Übrigens ohne Unterstützung von Original-Autor Moore. Dieser verweigerte sich bis zuletzt einer Verfilmung.