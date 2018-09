TV-Satire "Der große Rudolph" Moshammer-Darsteller Thomas Schmauser: "Anfangs war ich skeptisch"

Der fränkische Schauspieler Thomas Schmauser (45) brilliert heute Abend in der Gesellschaftssatire "Der große Rudolph" (19.9., 20:15 Uhr, das Erste) als Modemacher Rudolph Moshammer (1940-2005). Warum er anfangs bezüglich der Rolle eher skeptisch war, was er an dem ehemaligen Münchner Original wirklich bewundernswert findet und wie die Dreharbeiten mit dem kleinen Hündchen "Daisy" waren, verrät Schmauser im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.