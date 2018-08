TV-Premiere für den letzten Teil Ian Ziering: Darum fasziniert die Kultreihe "Sharknado" die Massen

Im Jahr 2013 löste "Sharknado - Genug gesagt!" einen regelrechten Hype aus. Es folgten einige Fortsetzungen, mit "Sharknado 6" endet die kultige Horror-Reihe nun. Deutschlandpremiere feiert der Streifen am 23. August, um 20:15 Uhr, beim Sender Syfy. Ob Hauptdarsteller Ian Ziering (54, "Beverly Hills, 90210") traurig über das Ende ist und was die Fans seiner Meinung nach an dem Format fasziniert, hat er der Nachrichtenagentur spot on news erzählt.