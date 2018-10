Wiener "Tatort: Her mit der Marie" lebt von den Typen

Aber der Mangel an Spannung ist verschmerzbar, weil dieser Krimi seine Inspirationen aus anderen Quellen bezieht. Da sind die üblichen, etwa das einmal mehr kongeniale Ermittlerduo Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), immer mäandernd zwischen altem Ehepaar ("Du hörst mir nie zu!") und heimlichen Single-Ermittlungen ("Was wird des, a Solo-Album?"). Da sind aber auch Typen, die eine solche emotionale Wucht darstellen, wie man sie selbst im Wiener "Tatort" lange nicht gesehen hat. "Inkasso Heinzi" ("leiwand", pardon, hervorragend: Simon Schwarz), ein kleiner Dieb und Körperverletzer, der bürgerlich geworden ist, aber ein letztes Mal ein Ding drehen möchte. Ein fast schon liebenswerter Loser-Typ, der am Ende um seinen von Edins rachsüchtiger Witwe erschossenen schwulen Partner weint.