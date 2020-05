TV-Krimi "Letzte Spur Berlin" Stephan Kampwirth: "Mein Berufsleben gibt es zurzeit nicht"

Künstler haben es während der Corona-bedingten Ausnahmesituation nicht leicht, denn kaum einer kann arbeiten. "Mein Berufsleben gibt es zurzeit nicht", erklärt auch der mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspieler Stephan Kampwirth (53, "Dark") im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Das muss man aushalten können. Es ist nicht immer leicht", gibt der 53-Jährige zu. Er spiele nicht nur gerne, er verdiene auch sein Geld damit. Am heutigen Freitagabend (15. Mai) ist Kampwirth in gleich drei Episoden der Krimiserie "Letzte Spur Berlin" (21:15 Uhr, ZDF) zu sehen.