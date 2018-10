TV-Komödie "Unzertrennlich nach Verona" Heiner Lauterbach: "Veronica Ferres ist mein Schmuckstück"

Wenn Sie beide bei öffentlichen Anlässen zusammentreffen, hat man das Gefühl, es ist eine echte Schauspielerfreundschaft.

Lauterbach: Das kann man so sagen. Mehr oder weniger intensiv sind wir seit dem Film "Das Superweib" (1996) befreundet.

Gibt es viele richtig gute Freundschaften im Showgeschäft?

Lauterbach: Nein, so richtig gute Freundschaften gibt es in der Tat nicht so sehr im Showgeschäft. Man hat ja sowieso nicht so viele wirkliche Freunde im Leben.

Trennen Sie Berufliches und Privates oder kommt es auch mal vor, dass Sie zusammen mit Ihren Familien etwas unternehmen?

Lauterbach: Na klar. Grundsätzlich sollte man Beruf und Privat trennen, aber mit Veronica unternehmen wir hin und wieder Dinge gemeinsam. Wir waren auch schon gemeinsam im Urlaub.

In "Unzertrennlich nach Verona" geht es auch um das Loslassen von Kindern im Teenageralter. Das dürften Sie kennen. Wie sehr gruselt Ihnen davor? Gibt es einen Trick, wie es einem etwas leichter fällt?

Lauterbach: Uns gruselt es nicht davor. Das ist das Leben, dass die Kinder eines Tages aus dem Haus gehen. Die Hauptsache ist, dass man einen guten Kontakt zu den Kindern behält und zu ihnen Vertrauen hat.

Einige Szenen spielen in der Arena von Verona... Haben Sie dort schon mal ein Konzert erlebt? Top oder Flop?

Lauterbach: Ja, ich war schon mal in der Arena auf einem klassischen Konzert. Wunderschön!