TV-Koch und Dating-Experte "Für immer und danke!": Roland Trettl feiert 8. Hochzeitstag

Und wer Trettl mal wieder beim Kochen statt beim Kuppeln zuschauen will, der hat am kommenden Sonntag in der Abend-Kochshow "Grill den Profi" (20:15 Uhr, VOX) die Gelegenheit. Zum Start der neun neuen Folgen tritt er gegen Ella Endlich (33), Heinz Hoenig (66) und Die Lochis (18) an, die ihn jeweils mit ihren Lieblingsgerichten schlagen wollen. Die anderen beiden Koch-Stars in der Show werden Nelson Müller (39) und Ali Güngörmüs (41) sein. Moderiert wird das Nachfolge-Format von "Grill den Henssler (2013-2017) von Ruth Moschner (41).