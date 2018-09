TV-Koch gewinnt achte Ausgabe "Schlag den Henssler": Elton stiehlt Steffen Henssler die Show

Der nasse Spaß von Elton konnte die durchwachsene Quote nicht verhindern. Die Gesamt-Reichweite stieg auf 1,10 Millionen Zuschauer, doch "Schlag den Henssler" erreichte diesmal nur einen einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe, wie das Medienmagazin "DWDL" meldet. 570.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten 7,9 Prozent Marktanteil. Beim Start der Show im Jahr 2017 waren es noch über 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.