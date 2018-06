Turteltauben in New York gesichtet Vito Schnabel und Amber Heard machen ihre Liebe offiziell

Sie kann ihre Augen nicht von ihm lassen

Auf mehreren Paparazzi-Aufnahmen, die die britische "Daily Mail" veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie das glückliche Paar händchenhaltend durch die Straßen New Yorks schlendert. Er zieht an einer Zigarette und grinst vor sich hin, während sie auf späteren Aufnahmen bei einem gemeinsamen Abendessen wie gebannt an seinen Lippen zu hängen scheint. Stundenlang sollen die beiden beim Nobel-Italiener "Bar Pitti" in fesselnde Gespräche versunken gewesen sein.