Turtelnd in Paris Bella Hadid und The Weeknd heizen die Liebes-Gerüchte weiter an

Im Mai wurden sie knutschend bei einer Party während der Filmfestspiele von Cannes erwischt. Nun wurden Model Bella Hadid (21) und R&B-Musiker The Weeknd (28, "Call Out My Name") erneut zusammen abgelichtet. Dieses Mal in Paris, der Stadt der Liebe. Ein Foto, das "E! News" vorliegt, zeigt die beiden Arm in Arm eine Straße entlang gehen. Eine nicht näher genannte Quelle plauderte aus, dass Abel Tesfaye, so The Weeknds bürgerlicher Name, dem Model an einer Ecke gar Rosen gekauft habe. Zwei Rosen postete Hadid zuletzt auf ihrem Instagram-Account, mit dem Kommentar "Leben".