Kommunion mit Mundschutz und Einmalhandschuhen

Während sich an einem gewöhnlichen Sonntag um die 700 Katholiken in der Maximilianskirche einfanden, sollen nun nur rund 150 Gläubige pro Gottesdienst eingelassen werden. Dafür aber findet die Messe in der Maximilianskirche an jedem Wochentag um 18 Uhr statt. "Die formelle Sonntagspflicht ist außer Kraft gesetzt", sagt Schießler, "Ich gehe einmal in der Woche in die Kirche, ob das am Sonntag oder Mittwoch ist – egal!" An den Wochenenden finden in der Maximilianskirche zudem sogar vier Messen statt, in der Heilig-Geist-Kirche drei.