Demzufolge fahren im Schnitt 3.345 Fans mit zu den Auswärtspartien der Giesinger. Die meisten Sechzig-Anhänger fuhren demnach mit auf den Betzenberg nach Kaiserslautern (6.000), in Osnabrück waren es an einem Werktag immerhin noch 1.034. Ob nah oder fern - die Löwen-Fans sind treu. Das zeigt auch: Wie Sechzig auf Nachfrage mitteilte, waren am Montag bereits 1.093 Auswärtstickets für das Gastspiel am Samstag (14 Uhr, im AZ-Liveticker) bei Hansa Rostock verkauft.