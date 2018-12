Marco Hiller sieht ein Löwen-Novum

Lediglich ein Löwe konnte dem enttäuschenden Spiel Positives abgewinnen. "In der 1. Halbzeit hatten wir gute Chancen", meinte Torhüter Marco Hiller: "Leider haben wir es nach der Pause nicht mehr geschafft, richtig gefährlich vorm gegnerischen Tor zu werden." Aber, so Hiller: "Es war das zweite zu Null in Folge. Das haben wir in dieser Saison noch nicht geschafft."