München - Sechzigs Serie ist Geschichte: Nach 16 Spielen ohne Niederlage in Folge haben die Löwen das Heimspiel am Samstag gegen die Würzburger Kickers mit 1:2 verloren - auch wegen Torhüter Marco Hiller, der sich einen Schuss von Fabio Kaufmann selbst einschenkte (14.). Nach Schlusspfiff nahm Trainer Michael Köllner den Pechvogel des Spiels in Schutz.