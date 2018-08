2. Löwen müssen viel cooler bleiben

Beim 1. FC Kaiserslautern in der Nachspielzeit verloren, beim VfL Osnabrück in der Nachspielzeit den Sieg hergeschenkt, und nun gegen Ex-Löwe Stefan Aigner und die Krefelder in der Schlussminute verloren. Den Löwen fehlt hinten raus die nötige Coolness und wohl auch Gelassenheit, um solch ein Spiel über die Runden zu bringen.