Adriano Grimaldi: "Wir sind erst am dritten Tag"

Adriano Grimaldi (Stürmer TSV 1860): "Es war eine gelungene Premiere, das kann ich nur bestätigen. Es hat Spaß gemacht, das erste Spiel macht immer Spaß. Wir haben gewonnen und haben versucht, das umzusetzen, was wir an den beiden ersten Tagen trainiert haben. Die neuen Trikots finde ich geil. Wir sind erst am dritten Tag, so weit sind wir."

Roman Wöll (Allesfahrer): "10:1? Kann man schon lassen. Da ham wir scho weniger Tore g'schossen!"

