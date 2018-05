München - Der TSV 1860 ist immer noch in ihren Herzen. Kevin Volland, Christopher Schindler und Julian Weigl saßen im Relegationsrückspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken (2:2) auf der Tribüne des Grünwalder Stadions und fieberten mit den Löwen. Am Ende jubelten sie wie Trainer Daniel Bierofka und Co. über den Aufstieg in die Dritte Liga.