Durch das 1:3 (1:0) hat der TSV 1860 in der ersten Runde des DFB-Pokals die Sensation verpasst. Die Elf von Trainer Daniel Bierofka ging zwar durch den Treffer von Nico Karger (6.) in Führung, Alexander Mühling per Doppelpack (74., 82.) und Kingsley Schindler (87.) schlugen für den Tabellen-Zweiten der Zweiten Liga nach der Pause zurück. Für Kiel geht’s somit weiter in Runde zwei, Bierofkas Löwen mussten einmal mehr den späten K.o. hinnehmen.